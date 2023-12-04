Синдром Макрона: То ли Наполеон, то ли Цезарь, то ли сумасшедший

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о синдроме президента Франции Эммануэля Макрона

Day.Az представляет текст публикации:

Состояние французского президента вызывает все больше вопросов. Чем дольше следить за действиями французских властей, тем больше хочется пригласить к дискуссии медиков.

Пытается влезть в Центральную Азию ради собственных АЭС - но параллельно теряет Африку, где уже добывает для себя уран. Пытается наладить транзит в Европу - но будто не понимает, что сама география региона такова, что из Азии в Европу по суше можно добраться только через Россию, Иран или Азербайджан. Пытается влезть на Южный Кавказ - но делает это путем милитаризации Армении и провоцирования Азербайджана - крупнейшей экономики региона.

Макрон мнит себя Наполеоном? Замечательно, но сейчас он скорее напоминает одноименный торт, чем знаменитого француза. Может быть, Макрон думает, что он Цезарь? Да - но скорее салат, чем римский император.

Автор рисунка - HSF