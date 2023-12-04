В Милли Меджлисе пройдут слушания по вопросу возвращения в Западный Азербайджан

6 декабря в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана пройдут общественные слушания, посвященные теме возвращения в Западный Азербайджан и организуемые парламентским комитетом по делам молодежи и спорту.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На мероприятии будут обсуждены вопросы, связанные с депортацией азербайджанцев из Армении, повышением роли молодежи в деле изучения оставшегося в Армении культурного наследия азербайджанцев, процессе возвращения в Западный Азербайджан и другие вопросы.

В слушаниях примут участие депутаты Милли Меджлиса, члены Общины Западного Азербайджана, представители государственных органов, ученые-юристы и исследователи, представители молодежных организаций, НПО и эксперты.

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