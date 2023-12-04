Севиль Микаилова совершит визит в ОАЭ

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова 5 декабря совершит визит в город Дубай Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Об этом Trend сообщили в понедельник в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, передает Day.Az.

Согласно информации, депутат примет участие в заседании, которое состоится в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28), организованном совместно Межпарламентским союзом и Федеральным Национальным советом ОАЭ.

Визит завершится 8 декабря.

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