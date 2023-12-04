В Азербайджане изменены правила в области безопасности критической информационной инфраструктуры
Внесены изменения в "Правила обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры в Азербайджанской Республике".
Как сообщает в понедельник Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, расширены права Службы государственной безопасности и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (в отношении государственных учреждений) по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.
К числу прав Службы государственной безопасности и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (в отношении государственных учреждений) в сфере обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры добавляется право требовать от субъекта критической информационной инфраструктуры соблюдения требований по безопасности критической информационной инфраструктуры.
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