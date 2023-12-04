Закир Гасанов находится с визитом в Египте

По приглашению министра обороны Египта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства совершают визит в Египет для участия в выставке "EDEX 2023".

Как сообщили в понедельник Day.Az в минобороны, 4 декабря генерал-полковник З.Гасанов принял участие в торжественной церемонии открытия международной оборонной выставки "EDEX 2023".

Выступивший на церемонии Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, поприветствовав гостей, объявил выставку открытой.

Министр обороны ознакомился с представленными на международной оборонной выставке "EDEX 2023" вооружением, техникой и средствами военного назначения, производимыми предприятиями Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики, а также турецкими компаниями "TUSAŞ", "ROKETSAN", "ASELSAN", "SARSILMAZ", "CANİK" и "BAYKAR".

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов встретился с главами компаний. На встречах были подробно обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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