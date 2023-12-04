В Баку опровергли очередную армянскую ложь

Информация, распространенная министерством обороны Армении о том, что 4 декабря около 14:35 подразделениями азербайджанской армии якобы были обстреляны позиции вооруженных сил этой страны в направлении населенного пункта Султанбей Пашалинского района, в результате чего погиб военнослужащий, не соответствует действительности и является полной ложью.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем информацию провокационного характера противоположной стороны", - говорится в сообщении минобороны.

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