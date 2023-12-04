Продолжается визит министра обороны Азербайджана в Египет

Продолжается визит министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова в Египет.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Участвующий в международной оборонной выставке "EDEX 2023" генерал-полковник З.Гасанов с интересом ознакомился с образцами современного вооружения и боевой техники, представленными на стендах итальянской компании "Leonardo", а также египетских компаний "ARMADA" и "AOI".

На выставке компании из разных стран предоставили посетителям подробную информацию о производимой ими продукции военного назначения.

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