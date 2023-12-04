Делегация ВМС Ирана находится с визитом в Баку

Делегация во главе с командующим Военно-морскими силами Исламской Республики Иран контр-адмиралом Шахрамом Ирани находится с визитом в Баку.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

В рамках визита запланированы встреча Шахрама Ирани с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, а также посещение штаба ВМС и Военного института имени Гейдара Алиева.

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