Президент FIA прибыл в Баку

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед Бен Сулайем прибыл в Баку.

Как сообщает Day.Az, Мохаммед Бен Сулайем примет участие в заседании генеральных ассамблей и церемонии награждения FIA (FIA Prize-Giving Ceremony), которые пройдут в Баку 5-8 декабря.

Отметим, что в рамках Недели FIA в Баку приедут представители 128 стран и автомобильных клубов.

Решение о проведении этого престижного мероприятия в нашей столице было принято в декабре прошлого года на заседании Генеральной ассамблеи FIA в итальянской Болонье. За то, чтобы принять у себя это международное мероприятие в сфере автоспорта, боролись несколько стран, и по итогам голосования была утверждена кандидатура Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!