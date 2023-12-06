Президент Ильхам Алиев принимает участие в международном форуме на тему «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности»

6 декабря в Университете АДА проходит международный форум на тему "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Отметим, что в традиционном форуме принимают участие более 60 руководителей мозговых центров, известные эксперты и политологи из разных стран мира. В ходе открытых дискуссий будут проанализированы процессы и события, происходящие в мире и в нашем регионе, состоится обмен мнениями по актуальным проблемам современности.

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