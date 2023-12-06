https://news.day.az/officialchronicle/1619735.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в международном форуме на тему «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности» - ФОТО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Ильхам Алиев принимает участие в международном форуме на тему «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности» - ФОТО - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
6 декабря в Университете АДА проходит международный форум на тему "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Отметим, что в традиционном форуме принимают участие более 60 руководителей мозговых центров, известные эксперты и политологи из разных стран мира. В ходе открытых дискуссий будут проанализированы процессы и события, происходящие в мире и в нашем регионе, состоится обмен мнениями по актуальным проблемам современности.
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