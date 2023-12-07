У Армении никогда не будет оружия, способного победить Азербайджан - Мэтью Брайза для Day.Az

Для меня большая честь и гордость в очередной раз приехать в Азербайджан и посетить освобожденные территории. 5 декабря состоялась поездка в Зангилан, где мне довелось участвовать в панельных дискуссиях. Результаты проводимых реконструкционных работ после масштабных разрушений впечатляют. Рад, что мне первым удалось задать вопрос на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым на следующий день в Баку. Лидер Азербайджана подробно коснулся разных тем, ответил на все вопросы гостей. В целом, встреча в Университете ADA была очень плодотворной и оставила приятные впечатления.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза, участвующий в форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности" в Университете ADA 6 декабря.

Комментируя итоги встречи в Вашингтоне между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и зампомщника министра обороны США Лорой Купер, где стороны договорились о сотрудничестве в военной сфере, наш собеседник выразил скепсис по поводу возможности поставок американского вооружения в Армению.

"На данный момент нет какой-либо информации о том, что США планируют продавать Армении бронетехнику или какое-либо другое вооружение. По моим наблюдениям в Вашингтоне есть надежда побудить Армению двигаться дальше по пути избавления зависимости от России как в военном, так и в экономическом плане. Но продажа вооружения будет настолько резким поворотом в военном сотрудничества США и Армении, что я буду крайне удивлен такому шагу американской администрации", - заявил бывший посол США в Азербайджане.

По его словам, поставки французской бронетехники в Армению негативно скажутся на региональной стабильности.

"Тем не менее, насколько мы можем судить, у Армении никогда не будет оружия, способного победить Азербайджан. Очевидно, что решение Франции продиктовано внутриполитической конъюнктурой и давлением армянской диаспоры на французское правительство", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов