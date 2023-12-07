Зачем было выпендриваться, если придешь с поджатым хвостом?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о повороте американской политики в отношении Азербайджана

Day.Az представляет публикацию:

"Хищник" из Госдепа, Джеймс О'Брайен, которому власти Азербайджана все же разрешили приехать, в Баку сидел тише воды и ниже травы.

Вашингтон смирился с реалиями, появившимися после сентября - нет выбора. И тут невольно задумываешься: а чего тогда выпендривались-то? Тот же О'Брайен, сыпавший громкие слова с трибуны в Вашингтоне и кричавший о санкциях, оказавшись в Баку поджал хвост и скромненько улыбался. Азербайджан не дал себе ничего диктовать.

Так чего тогда выпендривались? Напрашивается аналогия с героями Киплинга: вы думали, Акела промахнулся? Думали, сможете додавить? Ну-ну.

Автор - HSF