Начался судебный процесс над задержанным в Кяльбаджаре армянским диверсантом

Начался судебный процесс по уголовному делу задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта Восканяна Гагика Ашоти.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, заседание проходит под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Абдуллы Мамедова.

Напомним, что в августе этого года разведывательно-диверсионная группа ВС Армении с целью проведения диверсионно-террористических операций попыталась проникнуть на территорию Азербайджана, используя бреши между боевыми позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района. В результате бдительности подразделений ВС Азербайджана и поддержке огневой техники, провокация армянских военных была предотвращена. Один член диверсионной группы был ранен и задержан азербайджанскими военнослужащими. Другие члены группы были вынуждены отступить.

Восканян Гагик Ашоти, член армянских вооруженных формирований, задержанный при предотвращении указанных противоправных действий, привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (совершение с применением силы действий, заведомо направленных на разжигание межнациональной вражды) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики с применением силы группой лиц по предварительному сговору) УК АР, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

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