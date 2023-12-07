Великобритания проведет в Азербайджане крупное мероприятие по кибербезопасности

В феврале 2024 года посольство Великобритании в Азербайджане проведет крупное мероприятие по кибербезопасности.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд в ходе заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"Великобритания - технологическая сверхдержава с богатой исследовательской и инновационной экосистемой и домом для более чем 140 технологических "единорогов". Мы должны сблизить наши стартапы и крупные компании, поскольку мы трансформируем и оцифруем торговлю между нами. И мы добиваемся прогресса в области инфраструктуры и дизайна", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку началось 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

На встрече планируется обсудить сотрудничество между двумя странами в деловой сфере, областях энергетического перехода, здравоохранения, инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, цифровой экономики и других сферах.

Сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.

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