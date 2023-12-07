В Физули трактор подорвался на мине

7 декабря около 10 часов в полицию поступила информация о том, что на территории села Горадиз Физулинского района трактор, выполнявший посевные работы на сельскохозяйственном поле, подорвался на мине.

Как сообщили в четверг Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, водитель трактора Гасанли Замин, 1994 года рождения, получил ранения.

При помощи сотрудников полиции он был вывезен с территории происшествия и эвакуирован в больницу.

Ведется расследование.

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