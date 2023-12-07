https://news.day.az/politics/1620140.html В Физули трактор подорвался на мине - водитель госпитализирован
В Физули трактор подорвался на мине - водитель госпитализирован
7 декабря около 10 часов в полицию поступила информация о том, что на территории села Горадиз Физулинского района трактор, выполнявший посевные работы на сельскохозяйственном поле, подорвался на мине.
Как сообщили в четверг Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, водитель трактора Гасанли Замин, 1994 года рождения, получил ранения.
При помощи сотрудников полиции он был вывезен с территории происшествия и эвакуирован в больницу.
Ведется расследование.
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