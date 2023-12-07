Армянский диверсант оправдывается потерей памяти

Продолжается судебный процесс по уголовному делу задержанного в Кяльбаджаре армянского диверсанта Восканяна Гагика Ашоти.

Как сообщает в четверг Day.Az, заседание проходит под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Абдуллы Мамедова.

На заседании был оглашен обвинительный акт.

В акте указано, что в ходе предварительного следствия установлено, что Восканян Гагик Ашоти в составе группы лиц, заранее вступивших в сговор, пытался совершить умышленное убийство двух и более лиц, находившихся при исполнении служебных обязанностей (то есть, умышленное лишение жизни по причине терроризма, а также национальной ненависти и вражды). С целью нарушения общественной безопасности в Азербайджанской Республике, создания паники среди населения и оказания влияния на принятие решений органами государственной власти, а также опасности для жизни людей, причинения вреда их здоровью, причинения значительного имущественного и иного социального ущерба, Восканян в составе группы лиц совершил террор с использованием огнестрельного оружия. Вместе с другими лицами, ранее вступившими в сговор, без установленных документов и вне контрольно-пропускных пунктов он пересек охраняемую государственную границу Азербайджанской Республики и тайно переправлял на территорию страны огнестрельное оружие и боеприпасы. С особой жестокостью он совершал действия, явно направленные на разжигание национальной ненависти и вражды, а также незаконно приобретал, хранил и перевозил огнестрельное оружие, его комплектующие части и боеприпасы в составе группы лиц, ранее вступивших в сговор.

Обвиняемый заявил, что не помнит произошедшего.

Напомним, что в августе этого года разведывательно-диверсионная группа ВС Армении с целью проведения диверсионно-террористических операций попыталась проникнуть на территорию Азербайджана, используя бреши между боевыми позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района. В результате бдительности подразделений ВС Азербайджана и поддержки огневой техники, провокация армянских военных была предотвращена. Один член диверсионной группы был ранен и задержан азербайджанскими военнослужащими. Другие члены группы были вынуждены отступить.

Восканян Гагик Ашоти, член армянских вооруженных формирований, задержанный при предотвращении указанных противоправных действий, привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (совершение с применением силы действий, заведомо направленных на разжигание межнациональной вражды) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики с применением силы группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджанской Республики. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

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