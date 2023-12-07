Начался визит участников Международного форума в Агдам

Начался визит в Агдам участников Международного форума на тему "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития", организованного Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Day.Az, участники форума первым делом посетили Аллею шехидов Агдама.

Минутой молчания была почтена память шехидов. Гостям была предоставлена информация об агдамской Аллее Шехидов. Было отмечено, что здесь похоронены азербайджанские военные и гражданские лица, погибшие в Ходжалинском геноциде и в ходе Первой Карабахской войны.

Далее запланирован осмотр участниками форума разминированной территории.

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