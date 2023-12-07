В Брюсселе состоится заседание глав МИД «Восточного партнерства»

В Брюсселе состоится заседание глав МИД стран-участников программы "Восточного партнерства", передает в четверг Day.Az со ссылкой на сообщение ЕС.

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