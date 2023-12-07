Украина не приняла переданную Армении военную технику, поскольку она не обеспечивает безопасность военных - Эльшад Гасанов - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Украина не приняла переданную Армении военную технику и вооружение, поскольку бронетехника не обеспечивает в полной мере безопасность военных.
Как передает Day.Az, об этом в четверг в интервью Trend, заявил политический комментатор Эльшад Гасанов.
Также политический комментатор отметил, что есть страны, которые не хотят стабильности в регионе, и одна из них - Франция.
"Франция и Индия, вооружая Армению, способствуют напряжению стабильности в регионе. Сегодня, в период, когда в регионе идет чувствительный мирный процесс, вооружение Армении является показателем коварных намерений этих стран. Те, кто вооружает Армению, должны учитывать, что Азербайджан имеет сильную армию и оснащен самым современным вооружением.
Как бы ни была вооружена Армения, вооружение Азербайджанской армии во много раз сильнее", - добавил Э.Гасанов.
Представляем вниманию читателей обширное видеоинтервью.
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