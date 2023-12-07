Азербайджан экстрадировал в Россию трех лиц

Из Азербайджана в Россию экстрадированы три человека, обвиняемые в различных преступлениях.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.

Было отмечено, что ходатайства Генеральной прокуратуры России о выдаче для обеспечения исполнения приговора, вынесенного в отношении гражданина России, обвиняемого в совершении умышленных убийств и разбойных действий в сговоре с группой лиц и других разбойных действий, гражданина России Насирова Сардара Сулейман оглу, а также Микаилова Мисира Бабагыр оглу, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговоренного к лишению свободы сроком на два года и гражданина Туркменистана Атамырадова Мактымгулы Атамырадовича, обвиняемого в совершении на территории России акта нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего смерть пострадавшего, были удовлетворены Генеральной прокуратурой Азербайджана.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана в сентябре прошлого года был задержан С.Насиров. М.Атамырадов был задержан в сентябре текущего года, при прохождении пограничного контроля в Международном аэропорту Гейдар Алиев, а М.Микаилов - в августе этого года в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска Управления полиции Сабунчинского района. В отношении задержанных, решением суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении указанных лиц в соответствии с требованиями Конвенции "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" приняты решения об экстрадиции и сегодня они были переданы в компетентные органы России в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана.

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