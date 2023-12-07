Генерал армии Турции посетил Военный институт имени Гейдара Алиева

Второй начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генерал армии Ирфан Озсерт и возглавляемая им делегация, находящиеся с визитом в Азербайджане для участия в проходящем в Баку 15-м заседании по азербайджано-турецкому военному диалогу высокого уровня, посетили Военный институт имени Гейдара Алиева.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"Сначала гости посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому перед зданием штаба Военного института, а также мемориальный комплекс в честь воспитанников института, павших в Отечественной войне. Возложив цветы, гости почтили их светлую память.

Генерал армии И.Озсерт оставил памятную запись в Книге почетных гостей Военного института.

На встрече с турецкой делегацией ректор Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев, поприветствовав гостей, выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане.

Стороны обсудили текущую деятельность и перспективы двустороннего сотрудничества в военно-образовательной области.

Гости ознакомились с условиями, созданными в Военном институте в целях организации качественного образования.

Турецкой делегации было обстоятельно рассказано о деятельности института.

В заключение было сделано совместное фото на память", - говорится в сообщении ведомства.

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