Мины, установленные Арменией, продолжают представлять опасность для жизни людей в Азербайджане.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел в аккаунте в социальной сети "X", сообщает Day.Az.

Сегодня в результате разрыва мин в Шушинском и Физулинском районах были тяжело ранены еще два азербайджанских гражданских лица. С момента окончания 44-дневной войны число жертв мин достигло 340 человек", - говорится в сообщении.

Отметим, что 7 декабря около 10:00 на территории села Горадиз Физулинского района при проведении хозяйственных работ в результате подрыва на мине трактора был ранен Замин Гасанлы, 1994 года рождения. В этот же день на территории Шушинского района в результате разрыва мины при прокладке линии электропередачи был тяжело ранен работавший в сфере электрического хозяйства Рахим Габибов, 1987 года рождения, которому ампутировали правую ногу ниже колена.

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