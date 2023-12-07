В Азербайджане внесены изменения в правила увековечения памяти шехидов и применения льгот семьям шехидов.

Как сообщает в четверг Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно изменению, из подпункта 2.1.6 исключены слова "также в Национальной Академии Наук Азербайджана".

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