https://news.day.az/politics/1620303.html Внесены изменения в правила увековечения памяти шехидов и применения льгот семьям шехидов
Внесены изменения в правила увековечения памяти шехидов и применения льгот семьям шехидов
В Азербайджане внесены изменения в правила увековечения памяти шехидов и применения льгот семьям шехидов.
Как сообщает в четверг Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно изменению, из подпункта 2.1.6 исключены слова "также в Национальной Академии Наук Азербайджана".
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