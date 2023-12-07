Азербайджан и Великобритания обсудили торгово-экономическое сотрудничество

7 декабря премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с государственным министром Великобритании по вопросам экспорта лордом Малкольмом Оффордом.

Как сообщили в четверг Day.Az в Кабинете министров, на встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией.

Была отмечена широкая повестка дня межгосударственных отношений, выражено удовлетворение динамикой экономико-торгового сотрудничества.

Было отмечено, что в 2022 году объем торгового оборота увеличился более чем на 55% и превысил 1 млрд долларов США. При этом было подчеркнуто, что имеются хорошие возможности для расширения и диверсификации торговых связей. Выражена уверенность, что проведенное в Баку 6-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству внесет вклад в совместные усилия в этом направлении.

Было доведено до внимания, что Великобритания является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане с инвестициями около 35 миллиардов долларов США.

Был оценен высокий уровень сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере, в связи с чем особо подчеркнуто значение многолетнего плодотворного и основанного на взаимном доверии партнерства с компанией bp.

Проекты энергетической безопасности, такие как Южный газовый коридор, были оценены как пример успешного энергетического сотрудничества.

Было сообщено о планах Азербайджана удвоить поставки газа в Европу до 2027 года. Выражена надежда на продолжение сотрудничества в этом направлении с компанией bp.

В то же время были обсуждены вопросы, стоящие в повестке дня сотрудничества двух стран в области возобновляемых источников энергии. Было заявлено, что проект солнечной энергии мощностью 240 МВт в Джебраиле, который будет реализован с bp, внесет важный вклад в усилия страны по переходу на "зеленую" энергию.

На встрече также была представлена информация о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Было упомянуто, что в настоящее время в проектах, осуществляемых на этих территориях, в частности, в разминировании, задействованы несколько британских компаний.

Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в сфере транспорта. Было отмечено, что Азербайджан стал ведущим транспортно-транзитным узлом Евразии, и учитывая растущую актуальность Среднего коридора, было подчеркнуто, что этот международный транспортный маршрут также с интересом отслеживается и поддерживается правительством Великобритании.

Стороны также рассмотрели гуманитарное сотрудничество, оценили сферу образования как важное направление в данном контексте.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества двух стран в различных направлениях, представляющих взаимный интерес.

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