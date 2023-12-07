В Азербайджане есть сильная мотивация к инновациям и цифровой трансформации.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью TurkicWorld сказала основательница и генеральный директор турецкой промышленно-торговой компании "G Teknoloji Bilişim" Мине Ташкая.

"Наша компания была основана 23 года назад, и за это время мы приобрели очень серьезный опыт. У нас есть клиенты во всех секторах, с нами работают не только банки и страховые компании, но и холдинги и государственные торговые компании в Турции. Мы разрабатываем продукцию в соответствии с требованиями наших клиентов. В то же время лучшие технологические компании мира являются нашими деловыми партнерами. Азербайджан - очень сильное государство, и здесь много крупных компаний. Просто этим компаниям нужен скачок в технологиях и цифровой трансформации", - отметила М.Ташкая.

CEO компании подчеркнула, что со всем своим опытом, компания внесет большой вклад в сферу технологий в Азербайджане.

"Для нашей компании наиболее важным является предоставление клиентам высокого уровня обслуживания с помощью продукции и областей опыта, добавляя им конкурентоспособности на местных и глобальных рынках.

В Азербайджане есть сильная мотивация для инноваций и цифровой трансформации, как в государственном управлении, так и в структурах. Мы много лет ведем бизнес с разными компаниями и странами, но никогда не были так мотивированы, как сейчас. В Азербайджане есть сильная энергия. Мы чувствуем здесь призыв к инновациям, что придает нам большую мотивацию. Думаем, что нам здесь нужно строить бизнес. Уверена, что через 5-10 лет, оглядываясь назад, мы станем свидетелями очень хороших результатов нашей работы в Азербайджане. Мы гордимся тем, что находимся здесь и действуем как часть цепочки ценности", - добавила она.

Отметим, что сегодня в Баку состоялся второй этап мероприятия "Знакомство с турецким технологическим рынком", организованного Агентством инноваций и цифрового развития (IRIA). В мероприятии, проведенном в рамках сотрудничества с ключевыми игроками отрасли, такими как Кластер коммуникационных технологий Турции, Ассоциация производителей программного обеспечения Турции и Союз экспортеров Турции (TIM), приняли участие представители 19 ведущих ИКТ-компаний (компаний в области информационно-коммуникационных технологий)Турции.

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