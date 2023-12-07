Мы вступили в исторический период, открывающий новые горизонты перед азербайджанским народом и государством

Внеочередные президентские выборы станут одной из отправных точек нового исторического периода Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщил Trend ветеран, почетный сотрудник органов безопасности, полковник Азер Гараев.

A.Гараев отметил, что Президент Ильхам Алиев выполнил все свои обещания перед азербайджанским народом после избрания на пост главы государства в 2018 году.

"Азербайджан полностью восстановил территориальную целостность и суверенитет. Начавшаяся всего через два года после президентских выборов (27 сентября 2020 года) Отечественная война завершилась исторической победой Азербайджана, а локальные антитеррористические мероприятия 20 сентября 2023 года завершили процесс полного восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета.

Территориальная целостность любого государства является показателем его реальной и полной независимости и суверенитета. Больше нет никаких факторов, которые могли бы повлиять на Азербайджанское государство", - подчеркнул А.Гараев.

Он упомянул, что перед страной стоят новые вызовы и цели.

"Победа во Второй Карабахской войне, искоренение вооруженного сепаратизма на наших землях в результате локальных антитеррористических мероприятий и полное восстановление наших суверенных прав над всеми территориями страны изменили не только регион Южного Кавказа, но и реалии в Азербайджане. Пройдя очень важный этап, мы вступили в исторический период, который открывает перед азербайджанским народом и государством новые горизонты", - сказал А.Гараев.

По его словам, главной отличительной чертой предстоящих 7 февраля 2024 года президентских выборов является то, что впервые в истории независимого Азербайджана выборы пройдут на всей территории страны.

"Даже на фоне нынешних реалий созданы предпосылки для принятия важных решений для развития, реализации новой программы политического, экономического и стратегического развития. Доверие азербайджанского народа к Президенту Ильхаму Алиеву безгранично. В основе успехов, исторических побед Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева лежит единство народа и главы государства. Уверен, что и на этих выборах мы станем свидетелями этого доверия и единства", - добавил А.Гараев.

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