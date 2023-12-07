Цыпину никто не платит: мелкий аферист впал в бешенство

Автор: Эльчин Алыоглу

Темница не самое лучшее место на свете. Таки, да, так и есть, увы. Пишу вам, уважаемые друзья, из тюремной камеры, где меня беспрерывно пытают, изгаляются, и терзают душевно. А душа, изволю заметить, она, милостивые господа, материя тонкая, эдакая сама хрупкость, черт ее дери.

Так вот, сижу тут, значит, а они, сатрапы режима, жандармы, эсэсовцы, разбойники, и вообще, душегубы, всячески мучают меня, тонкой души человека. И так грустно мне, так муторно на душе, и так беспомощно чувствую себя, что аж мочи нет. Да, именно так и не иначе.

Все знаете почему? Намедни ваш покорный слуга, по воле Фатума и желанию Рока, оказался, аки древнегреческий Орфей, в тенетах телеканала CBC TV, где ведущая, уверовавшая в мою честность, спросила меня...

Не помню, о чем спросила, но я вдруг, оказывается, как будто выпил в брудершафт цельную бутыль цымлянского и не закусивши, еще добавил горилки, начал нести околесицу и бред несусветный. И потому ведущая опешила, перешла к следующему сюжету о чем-то, а я, господа мои хорошие, остался перед камерой ноутбука, по ту сторону связи.

А потом меня арестовали, пытали, и пытают до сих пор.

Скажете, бред сумеречного сознания? Соглашусь, ибо все выглядит именно так и не иначе по версии мелкого афериста, шлемазла, поца и вообще, удивительно беспринципен го, лживого и отвратительного существа по имени Роман Цыпин.

Сей фрукт сегодня выложил на своем Ютуб-канале видео с заголовком "Азербайджанский журналист Эльчин Алыоглу оскорбил депутатов за преследование СМИ".

Где, когда, почему, по какой причине я кого-то оскорблял - тем паче, "за преследование СМИ"?

Вообще, что означает "преследование СМИ"? Можно преследовать кого-то, а не что-то, безграмотный ты наш Цыпин.

И причем тут депутаты?

Как говорится, учит матчасть, поц - потом выдавай себя за "блогера и независимого аналитика".

Роман Цыпин, войдя в раж от самого себя, вообще объявил, что, оказывается, "заявление Эльчина Алыоглу стал предметом большого скандала" и я "арестован".

И самое интересное, этот смесь бульдога с носорогом, говорит обо мне в прошедшем времени - как о покойнике.

Роман Цыпин, вы уж определитесь - таки, как говорили в Одессе, я арестован или все-таки умер? А то неувязочка выходит, мелкотравчатый ты наш блогер - если я умер, то каким макаром арестован и водворен в тюрьму: а если арестован, то когда и каким образом сумел отойти в мир иной?

Далее он раздухарился и сообщил, что я "агент США, в течение долгого времени взбирался наверх по трупам журналистов".

Это еще, как говорится, ляшечки с кафтана.

Оказывается, я, служа некому "Азизу Аруджунову" (ей-ей, в стране нет такого человека, и в Антарктиде с Африкой нет), сдал и подставил не только его, но и оппозиционные каналы.

Роман Цыпин, амеба сутулая, вы уж определитесь - я или "служу власти" и "хожу по трупам", или же "сдал оппозицию" - а для того, чтобы сдавать оппозицию, надо там быть, свет вы стоеросовая.

Этот ошметок иудейского интеллекта, срам и стыдоба Израиля, а также блоггинга, в очередной раз понес абсолютную, тотальную чушь о нашей стране. Речь вовсе не обо мне - Роман Цыпин амбициозен в своем идиотизме, ненависти к Азербайджану, к народу и власти.

"Неизвестно где он сейчас - его нет дома". Это он обо мне.

Вот так вот.

Тем, кто не видел это видео, лучше не видеть. Тем, кто один раз видел, тоже не стоит повторять.

Роман Цыпин, к вашему сведению, я не "главный редактор газеты", не арестован, не подвержен пыткам, не стал причиной скандала и етс.

Дотошный и внимательный читатель может спросить, почему же Роман Цыпин так деградировал, стал бомжом информационного пространства и поденным клошаром Ютуба?

Все борются с плесенью, хотя надо бороться с сыростью. А Роман Цыпин и есть сырость совести, логики и честности.

Для таких, как он, существует непреложная мудрость: лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений.

Понимаю, что ему трудно совместить разум с душой и телом, ибо они разного возраста и веса.

Но все таки, попытайтесь Цыпин, хоть раз, хоть наспех, хоть чуть-чуть - поверьте, вам стоит это сделать.

Знаете ли, воспитание и разум позволяет отсеивать невысказанное. Значит, освобождает массу времени от пустой болтовни и пустых просмотров. А их отсутствие создает вкус, делает человека умней.

С Романом Цыпином спорить бесполезно, потому как он мелкий аферист и маленький негодяй. Да и кроме того, как говорил мне старый дядя Йегуда, "таки если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он".

Он забыл, что мало набивать себе цену - надо еще пользоваться спросом. А спросом Цыпин не пользуется - кому нужен вечно бурчащий, мегаломанствующий, безграмотный, желчный, алчный и охочий к беспардонному вранью субъект? Никому, скажете вы, и будете совершенно правы.

Он по-настоящему одинок, ибо все время говорит, а никто его не понимает.

Скорее всего, в бессонице, что у него бывает весьма редко, он говорит сам с собою, а никто его опять не понимает.

Не это ли юдоль печали для падкого до денег шлемазла?

Воистину, мудрость приходит с возрастом. У Романа Цыпина же возраст пришел один.

И Цыпин, оба думающие полушария которого защищены не черепом, а штанами - говорит, что, мол, у него чистая совесть. Ан нет, мелкий негодник, у вас просто, плохая память.

А так - все великие давно уже умерли, да и Роман Цыпин выглядит что-то неважно.

Ах, да, о чем я? В камере сыро и грустно.

Хотя ваш покорный слуга и не в темнице сырой.