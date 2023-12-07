https://news.day.az/politics/1620357.html Германия приветствует совместное заявление Баку и Ереванай - посол
Германия приветствует совместное заявление Баку и Ереванай - посол
Германия приветствует совместное заявление Баку и Еревана.
Как сообщает Day.Az, об этом в социальной сети написал посол Германии в Азербайджане Ральф Хорльман.
"Мы приветствуем этот смелый шаг, предпринятый Азербайджаном и Арменией, который придает уверенности на пути справедливого и прочного мира между двумя странами. Германия и Европейский Союз поддерживают этот процесс и готовы продолжить его", - написал дипломат.
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