Деньги, выброшенные на ветер

Автор: Мехти Ахмедзаде

Понимание тонкостей аргентинской политики является весьма экзотическим для жителей столь отдаленного региона как Южный Кавказ. Тем не менее, важно держать в фокусе то, что происходит в Аргентине. Происходит там нынче цирк, причем армянский.

Как сообщают армянские СМИ, законодательное собрание Буэнос-Айреса приняло заявление, осуждающее действия Азербайджана против Карабаха. Там смехотворно выразили обеспокоенность в связи с "насильственным перемещением армянского народа и созданными для него нечеловеческими условиями, которые вызваны действиями Азербайджана в нарушение заявления о прекращении огня, блокадой Лачинского коридора и возобновлением боевых действий на территории Нагорного Карабаха".

Что ни предложение, то комедия. Авторами проекта являются Игнасио Мейоян и Баутиста Мейоян, а следовательно замешан тут и аргентинский миллиардер армянского происхождения - Эдуардо Эрнекян, который из кожи вон лезет, тратя деньги на антиазербайджанскую пропаганду.

Правда, вся суть в том, что скоро миллиардер станет миллионером, а потом вовсе обанкротится и станет одним из бомжей аргентинской столицы, ибо все его усилия тщетны.

Эрнекян подкупает всех подряд и, видимо, до сих пор не сообразил, что игра окончена - Карабах освобожден от оккупантов, территориальная целостность Азербайджана, которую признает весь мир, восстановлена, а новая реальность созданная в регионе неизменна.

Конечно, купить за деньги можно все. И слова каких-то проходимцев в законодательном органе какой-то там страны на другом конце земного шара, где вообще не слышали, что такое Южный Кавказ, а тем более, какая тут реальная история.

Факты не раз доказывали пустоту всех этих принимаемых "заявлений" и "резолюций". А они таковы, что нет никакого "Нагорного Карабаха", не было никакой "блокады", ибо армяне сами себя разоблачили в соцсетях, распространяя кадры всяких пиршеств. Что же касается слез по поводу так называемых "насильственно перемещенных" и "нечеловеческими условиями" - тут конечно аргентинцы загнули.

Как говорится, открыли книгу, но видят фигу. Как может оккупант называться "насильственно перемещенным", "беженцем" и любыми другими лейблами? Никто насильно никого не выгонял. Все уехали добровольно, собрав вещички. И это тоже неопровержимый факт. Ведь не было того, что устроили армяне в период Первой войны. Тогда азербайджанцам, пытающимся спастись бегством без обуви и вещей, стреляли в спину. Но при добровольном уходе из Карабахского экономического района никто не целился в спину уезжающим армянам. Азербайджан показал свой гуманизм. И показали его во время войны, ибо мы не мстим, убивая гражданских. Мы отомстили на поле боя.

И мире это все видели и осознают. Так что любые попытки армянской диаспоры в Аргентине обречены на провал, как и любой армянской диаспоры в принципе. Цирк, да и только.