С ликвидацией сепаратистского режима было устранено последнее препятствие на пути к мирному соглашению

С выводом армянских войск из Карабахa и ликвидацией сепаратистского режима было устранено последнее препятствие на пути к мирному соглашению.

Как сообщает Day.Az, об этом в социальной сети написал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Вывод армянских войск и конец сепаратистского режима в Карабахе устранили последнее препятствие на пути к мирному договору, к которому стремились как премьер-министр Армении Пашинян, так и Президент Азербайджана Ильхам Алиев", - отметил Мэтью Брайза.

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