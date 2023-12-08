В США убедились - говорить с Азербайджаном языком давления бесполезно

Автор: Эльвин Сахаватоглу

После того как Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, некоторые мировые державы, особенно проармянские правительства на Западе, начали систематическую кампанию против официального Баку.

Франция находится на первом месте в этом процессе. В последнее время США стали следовать политическому пути Парижа.

Можно также сказать, что полное восстановление территориальной целостности Азербайджана вызвало раздражение США. Они были настолько разгневаны, что 15 ноября провели слушания "Будущее Нагорного Карабаха" в Палате представителей Конгресса США.

На мероприятии выступили помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, заместитель администратора Евразийского и европейского офиса USAID Александр Соколовский и другие. Они высказали резкие заявления в адрес Азербайджана.

Разумеется, официальный Баку не оставил без ответа кампанию Штатов. МИД выступил с резким заявлением по поводу дискуссий на съезде, а Президент Ильхам Алиев коснулся обсуждений на конгрессе в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В ходе переговоров госсекретарь Блинкен попросил разрешить своему помощнику Джеймсу О'Брайену посетить Азербайджан в декабре с целью нормализации американо-азербайджанских отношений.

Президент Ильхам Алиев согласился с этим предложением при условии, что после этого визита будет снят необоснованный запрет на визиты высокопоставленных чиновников Азербайджана в США. Госсекретарь Блинкен согласился с этим.

Визит Джеймса О'Брайена состоялся вчера. Можно предположить, что встреча прошла в позитивной атмосфере.

Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен написал в социальной сети "Х": "У нас были позитивные и конструктивные встречи в Баку. Как я сказал Президенту Ильхаму Алиеву, США приветствуют визит председателя Центрального банка и министра энергетики, а госсекретарь Блинкен встретился с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом ждут Мирзояна в Вашингтоне в ближайшее время для мирных переговоров".

В целом визит О'Брайена в Азербайджан вскоре после его выступления на конгрессе является показателем влияния официального Баку на Южном Кавказе.

Судя по всему, Вашингтон сначала хотел оказать давление на Азербайджан для обеспечения собственных интересов. После жесткой реакции официального Баку ему пришлось смириться с новыми реалиями на Южном Кавказе.

Можно предположить, что американо-азербайджанские отношения продолжат прежний темп.

Нынешняя геополитическая ситуация в мире заставляет США считаться с Азербайджаном. Разумеется, если официальный Вашингтон хочет увеличить свое влияние на Южном Кавказе, а также установить тесные отношения со странами Центральной Азии, он должен принять интересы Азербайджана.