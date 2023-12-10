Армяне начали задавать правильные вопросы, но…

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В четверг главной темой азербайджанского сегмента соцсетей было землетрясение в Баку. Подземные толчки, которые многие в столице даже не ощутили, бурно обсуждались. Что вполне естественно, учитывая тот страх, который все еще возникает у любого нормального человека при слове "землетрясение", вспоминая то, что случилось в феврале в Турции.

Наше землетрясение стало центральной темой и в армянском сегменте. Только с другими эмоциями. Наши соседи бурно радовались и потрясали пальчиками, приветствуя "небесные громы" на голову Азербайджана за освобождение своих территорий. А в том, что толчки имели место в канун очередной годовщины спитакскского землетрясения, выставлялось как проявление "небесной кары". Хотя многие в Баку узнали о землетрясении только из медиа, это не помешало нашим соседям торжествовать и предвкушать сладкую месть. Разумеется, как всегда, месть чужими руками - в данном случае руками господа бога.

Все это было ожидаемо и забавно. А особенно интересно было наблюдать за тем, как во всем этом хаосе рождалась истина. Трудно представить, но в армянском обществе уже начинают избавляться от пристрастия к мифам. Пока что это не выражается в прямом признании реалий, но все же и такие пути хороши. Например, многие армянские пользователи соцсетей начали задумываться над тем, почему спитакское землетрясение разрушило города, а во время бакинского 2000 года люди умирали только от инфаркта. Правда, винят они в этом не плохих строителей, а небеса, видят в успехах Азербайджана происки "темных сил"" и так далее... Это нам смешно слышать такое, а для общества, где все еще сильны преувеличенные представления о собственной значимости для вселенной, такие ментальные мучения это очень серьезно.

После всего этого на свет появляется вот такое:

Несмотря на то, что армяне стараются трактовать достижения нашей страны якобы как результат "вмешательства" врага рода человеческого, они уже не могут скрывать, что видят все происходящее и осознают, что Армении никогда не догнать Азербайджан. Мифы мифами, а реальность перед глазами, и она толкает армян на правильные вопросы. Но концептуально наши соседи все еще продолжают жить в иной реальности, поэтому стараются все пропускать через традиционную призму. А ведь главная проблема не в том, что где-то землетрясение снесло город, а где-то всего лишь привело к трещинам на самострое. Главная проблема, которую не хотят видеть армяне, заключается совсем в другом. Она находится в другой плоскости и звучит так: через 35 дет после спитакского землетрясения армяне, которым помогал весь мир, не смогли восстановить два города, а многие пострадавшие все еще ютятся во времянках. Тем временем, Азербайджан, у которого была полностью разрушена людьми, а не стихией, пятая часть территории и которому не помогает никто, уже поднимает города, строит аэропорты и дороги. На захваченных землях был закопан миллион мин, чтобы всему этому помешать, а Азербайджан все равно решает проблему, делая это удивляющими всех темпами. Вот что должно особенно беспокоить армянское общество. Вместо того, чтобы подсчитывать нефтяные доходы Азербайджана и искать следы "нечистого" в его успехах, им стоило бы поискать причины собственных неудач и провалов. Ведь благодаря той помощи, которая шла в Армению, и поддержке диаспоры она могла бы превратить разрушенные населенные пункты в цветущие города.

А почему не превратила? Нам ответ хорошо известен, но мы не будем подсказывать - пусть армянское общество само дойдет до истины. Только без мракобесия, а исходя из обычной, земной, объективной реальности. Страны и народы не наказываются небесами, они наказывают себя сами. И если Армения 20-х годов 21-го века осталась на уровне конца 80-х века 20-го, армянам следует очень внимательно проанализировать этот отрезок времени, чтобы понять, где они свернули не на ту дорогу.

Все ответы имеются в открытом доступе.