Попытки армянского лобби подорвать отношения США и Азербайджана провалились

Объявленный обмен задержанными военнослужащими между Азербайджаном и Арменией является частью серии жестов доброй воли в направлении укрепления доверия, объявленных правительствами двух стран, которые также включают в себя согласие Армении не блокировать заявку Азербайджана на проведение международного саммита по изменению климата COP29 в 2024 году.

Об этом сказал в комментарии Day.Az американский юрист, аналитик и правозащитник Ирина Цукерман.

По ее словам, этот шаг приветствовался правительством США и, по-видимому, является прямым ответом на позитивные шаги, предпринятые Вашингтоном для разруления сохраняющейся напряженности в отношениях с Баку, включая визит представителя Госдепартамента Джеймса О'Брайена и снятие запрета на визиты в Штаты высокопоставленных должностных лиц Азербайджана. Эти шаги, подчеркнула она, также вернули Азербайджан и Армению на дипломатический путь с точки зрения приверженности мирным переговорам и завершению работы над соглашением о мире. Обмен задержанными военнослужащими, в частности, является важным шагом к тому, чтобы оставить прошлые конфликты позади, и к интеграции Южного Кавказа.

"Похоже, что попытки лоббистов армянской диаспоры и их сторонников подорвать региональную дипломатию и американо-азербайджанские отношения в очередной раз провалились, несмотря на все их усилия. Это стало следствием непосредственного вмешательства Президента Ильхама Алиева на высшем уровне, который принял меры для урегулирования ситуации, решив вопросы прямо с госсекретарем Энтони Блинкеном во время недавнего телефонного разговора. Назначение нового посла США в Баку должно также послужить укреплению двустороннего сотрудничества и возвращению американо-азербайджанских отношений в нужное русло. Кроме того, должен быть выработан четкий метод для ежедневного прямого общения Баку и Вашингтона по важным вопросам безопасности и другим проблемам", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева