https://news.day.az/politics/1620899.html Шалва Папуашвили посетит Азербайджан
Шалва Папуашвили посетит Азербайджан
Делегация во главе со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили 10 декабря посетит с официальным визитом Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, в рамках визита Ш.Папуашвили встретится со спикером Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой и другими официальными лицами.
На встречах будут обсуждаться перспективы развития межпарламентских отношений между Азербайджаном и Грузией.
Визит завершится 12 декабря.
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