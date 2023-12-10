Шалва Папуашвили посетит Азербайджан

Делегация во главе со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили 10 декабря посетит с официальным визитом Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, в рамках визита Ш.Папуашвили встретится со спикером Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой и другими официальными лицами.

На встречах будут обсуждаться перспективы развития межпарламентских отношений между Азербайджаном и Грузией.

Визит завершится 12 декабря.

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