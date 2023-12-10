https://news.day.az/politics/1620955.html Сербия благодарит Президента Ильхама Алиева за проект интерконнектора Сербия-Болгария
Сербия благодарит Президента Ильхама Алиева за проект интерконнектора Сербия-Болгария
Мы благодарны Президенту Ильхаму Алиеву за проект интерконнектора Сербия-Болгария.
Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович на церемонии запуска газового интерконнектора Болгария-Сербия в городе Ниш (Сербия).
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