https://news.day.az/politics/1620956.html Азербайджан является надежным партнером - Президент Болгарии
Азербайджан является надежным партнером - Президент Болгарии
Азербайджан является надежным партнером.
Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Болгарии Румен Радев на церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария в городе Ниш (Сербия).
"Сегодня мы не только связываем наши сети. Проект является символом успешного сотрудничества между Сербией и Азербайджаном и Болгарией. Он повысит инвестиционный интерес к территории откуда проходит трубопровод", - сказал он.
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