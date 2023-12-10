Азербайджан является настоящим другом Сербии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Республики Сербия Александар Вучич сказал журналистам после церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария в городе Ниш (Сербия).

"Азербайджан является настоящим другом Сербии. Мы продолжим и дальше работать с Азербайджаном", - сказал он.

Президент подчеркнул, что новый газовый интерконнектор дает возможность Сербии получать доступ к 6-7 терминалам СПГ, в том числе из терминала Александрополис в Греции.

"Это позволяет Сербии в будущем еще больше укрепить энергобезопасность в будущем. Он обеспечит диверсификацию и позволит получить доступ к альтернативным источникам. Этот проект имеет большое значение для таких регионов Сербии, как Ниш", - добавил Вучич.

Напомним, что сегодня в Сербском городе Ниш состоялась церемония запуска интерконнектора Сербия - Болгария, который обеспечит доступ к азербайджанскому природному газу.

Проект газового интерконнектора Сербия - Болгария (Ниш-Димитровград-Болгария) частично финансируется за счет грантов ЕС в размере 49,6 миллиона евро, а также 25 миллионов евро льготного кредита от Европейского инвестиционного банка, который Сербия выплатит за строительство своей части газопровода. На подготовительные работы и проектирование Республика Сербия выделила 15 миллионов евро и 7,5 миллионов евро.

В настоящее время 13 процентов потребления первичной энергии Сербии приходится на газ, который страна может получать только из двух точек входа - через трубопровод Балканский поток и из Венгрии. Газовый интерконнектор, соединяющий газовые сети Сербии и Болгарии, будет способствовать диверсификации источников энергии в Сербии и Западно-Балканском регионе, обеспечивая Сербию более безопасными и стабильными поставками из различных систем газовых сетей, в частности, из Азербайджана и из терминала СПГ в Александруполисе в Греции.

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