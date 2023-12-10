Азербайджан является настоящим другом Сербии

Азербайджан является настоящим другом Сербии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Республики Сербия Александар Вучич сказал журналистам после церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария в городе Ниш (Сербия).

"Азербайджан является настоящим другом Сербии. Мы продолжим и дальше работать с Азербайджаном", - сказал он.

Президент подчеркнул, что новый газовый интерконнектор дает возможность Сербии получать доступ к 6-7 терминалам СПГ, в том числе из терминала Александрополис в Греции.

"Это позволяет Сербии в будущем еще больше укрепить энергобезопасность в будущем. Он обеспечит диверсификацию и позволит получить доступ к альтернативным источникам. Этот проект имеет большое значение для таких регионов Сербии, как Ниш", - добавил Вучич.

Напомним, что сегодня в Сербском городе Ниш состоялась церемония запуска интерконнектора Сербия - Болгария, который обеспечит доступ к азербайджанскому природному газу.

Проект газового интерконнектора Сербия - Болгария (Ниш-Димитровград-Болгария) частично финансируется за счет грантов ЕС в размере 49,6 миллиона евро, а также 25 миллионов евро льготного кредита от Европейского инвестиционного банка, который Сербия выплатит за строительство своей части газопровода. На подготовительные работы и проектирование Республика Сербия выделила 15 миллионов евро и 7,5 миллионов евро.

В настоящее время 13 процентов потребления первичной энергии Сербии приходится на газ, который страна может получать только из двух точек входа - через трубопровод Балканский поток и из Венгрии. Газовый интерконнектор, соединяющий газовые сети Сербии и Болгарии, будет способствовать диверсификации источников энергии в Сербии и Западно-Балканском регионе, обеспечивая Сербию более безопасными и стабильными поставками из различных систем газовых сетей, в частности, из Азербайджана и из терминала СПГ в Александруполисе в Греции.

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