Азербайджан является надежным партнером на деле. Мы интенсифицируем поставки газа из Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал посол ЕС в Сербии Эмануэле Джофре после церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария в городе Ниш (Сербия).

"Сегодня мы отмечаем запуск интерконнектора Сербия-Болгария. Мы рады, что Сербия получит доступ к азербайджанскому газу", - сказал он.

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