Азербайджан является надежным партнером на деле

Азербайджан является надежным партнером на деле. Мы интенсифицируем поставки газа из Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал посол ЕС в Сербии Эмануэле Джофре после церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария в городе Ниш (Сербия).

"Сегодня мы отмечаем запуск интерконнектора Сербия-Болгария. Мы рады, что Сербия получит доступ к азербайджанскому газу", - сказал он.

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