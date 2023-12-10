Пашинян признает ошибки прошлого и предупреждает реваншистов

Автор: Байрам Эльшадов

В Армении не прекращаются разговоры о проигранной войне в Карабахе. И это понятно, ведь изначально в Армении считали, что армия страны непобедима и если ее не сдерживать, то она доберется до Баку. О чем, в принципе, открыто и говорили до сентября 2020 года. Но реальность оказалась совсем другой и за горьким поражением пришло отрезвление.

Справедливости ради, надо отметить, что отрезвление пришло не сразу. Долгое время некоторые круги в Армении цеплялись за идею реваншизма. Да и сегодня можно увидеть такую тенденцию. Наиболее радикальные силы в Армении все еще продолжают надеяться на то, что ситуация магическим образом вернется к состоянию, которое наблюдалось до начала Второй Карабахской войны.

Но с каждым прошедшим днем количество таких людей уменьшается. И разговоры об ошибочности политики Армении ведутся на высшем уровне. Сегодня премьер-министр Никол Пашинян открыто заявляет о том, что логика армянских властей о праве на самоопределение сепаратиского режима была изначально ошибочной. И в целом признал провальность предыдущей модели внешней политики в отношении Азербайджана. Конечно, необходимо отметить, что принять такой результат ему пришлось под влиянием действий Азербайджана, которые не оставили ему иного выбора. Изменившаяся геополитическая ситуация стала отправной точкой для принятия такого исхода.

И сегодня когда Пашинян на всю страну признает ошибки, возникает вопрос. А почему так долго в Армении господствовали другие взгляды? Дело в том, что многие политики в Армении сделали Карабахский вопрос двигателем своей политической карьеры. Эти политики получили все, а потери перенаправили на обычных людей.

Таким образом, даже Пашинян посылает радикальным силам в Армении четкий сигнал - государство не будет поддерживать ваши опасные идеи. Армения, наконец, становится на правильный и логичный путь. Конечно, встать на этот путь можно было давно и много плохого можно было бы избежать.