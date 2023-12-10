Заказная антиазербайджанская статья в The Guardian

Автор: Байрам Эльшадов

Возможно один из самых политизированных универсальных аргументов в политическом дискурсе является аргумент о правах человека. Как только им не пользуются. И для защиты и для атаки на идеи и действия политических оппонентов.

Самым отвратительным является то, что в хорошей истории об одном из единичных случаев взаимопонимания, которого достигли Азербайджан и Армения за многие десятилетия, британское издание The Guardian нашло повод для критики.

Некоторое время назад Баку получил поддержку Еревана на проведение COP29, но издание решило сконцентрировать внимание на "проблемах в сфере прав человека" и важности ископаемых ресурсов для экономики Азербайджана.

Что можно сказать по этому поводу? Западная пресса пользуется своим авторитетом и аудиторией для распространения определенных нарративов. На Западе издания делятся на различные категории - на левые и на правые, на консервативные и на либеральные. И они не отходят от занятой позиции. Но это наталкивает на следующую мысль. Если такие издания не отходят от выбранной линии, то насколько они свободны? И только то, что они базируются в развитых странах, при этом демонстрируя отсутствие гибкости, не делает их свободными и невосприимчивыми к политическому влиянию.

И если посмотреть на материалы издания, то обнаружится, что британское издание склонно к распространению материалов левого толка. И эта склонность прослеживается систематически, что ставит вопрос о том, является ли Guardian полностью беспристрастным изданием?

Ведь плюрализм мнений, который продвигается изданием, распространяется только на авторов и идеи левого толка.

Учитывая страсть левых критиковать абсолютно всех за нарушения прав человека, мнимые и реальные, критика британского издания не является для нас сюрпризом. Для таких СМИ использование аргумента о правах человека, подкрепленного различными рейтингами, является универсальным ответом по любой тематике. Но рейтинги этих самых организаций являются технически несовершенными и важно не верить им в слепую.

Но есть еще одна причина по которой издание Guardian вышло на тропу конфронтации с Азербайджаном. И эта причина связана с левонаправленностью британской газеты. Дело в том, что в марте 2020 года Guardian гордо объявила себя "первым крупным глобальным изданием, которое полностью запретило принимать финансовые ресурсы у компаний или институтов, занимающихся добычей ископаемого топлива". Азербайджан, конечно, не является институтом, как и не попадет под категории "компания", но тот факт, что важным элементом национальной экономики является нефть и газ, оказывает влияние на позицию Guardian. При этом, газета совсем не вспоминает, что Азербайджан уделяет внимание развитию зеленой энергетики и уже добился некоторых значительных успехов. И это является подтверждением предыдущего аргумента об отсутствии гибкости мышления.

Учитывая левонаправленность газеты, а также ее устоявшийся, но однобокий взгляд на Азербайджан, возникает вопрос. Насколько ценна статья британского издания и чего они пытаются добиться, помимо продвижения своих идей?