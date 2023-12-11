Азербайджан все больше завоевывает позиции значимого глобального игрока

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня находится с визитом в Сербии, где принял участие в церемонии, посвященной вводу в эксплуатацию первого газового интерконнектора между Сербией и Болгарией, по которому будет транспортироваться газ из Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом пишет популярное сербское издание alo.rs.

Как отмечает сербское издание, этот важный проект, известный как газопровод Ниш-София, направлен на повышение надежности газоснабжения Сербии и региона Западных Балкан: "По данным Министерства горной промышленности и энергетики, Азербайджан будет поставлять Сербии 400 миллионов кубометров газа ежегодно до 2026 года, а с 2027 года эти объемы могут увеличиться в три раза. Стоимость проекта газопровода Сербия-Болгария составляет более 24 миллионов евро, а для его реализации было построено 109 километров нового трубопровода. Газовый интерконнектор Сербия-Болгария служит альтернативой российскому газу. Однако в Министерстве горной промышленности и энергетики подчеркивают, что прекращать закупки газа у России не планируется, и сотрудничество будет продолжаться в соответствии с подписанным соглашением. Сербия также выиграет от транзита газа в Венгрию, Словакию и, возможно, Австрию".

Как отмечает издание, Ильхам Алиев и Александар Вучич встретились в Белграде в ноябре прошлого года, когда был подписан меморандум о создании Совета стратегического партнерства: "Партнерство было подтверждено во время их последующей встречи в Баку в декабре того же года. Сегодняшняя встреча между президентами Александаром Вучичем и Ильхамом Алиевым подтверждает углубление успешного сотрудничества".

"Почему Азербайджан является важным стратегическим партнером для Сербии? Сотрудничество между Сербией и Азербайджаном охватывает различные сферы, включая политическую, экономическую, а теперь и энергетическую. Традиционно дружественные отношения между Сербией и Азербайджаном были подкреплены Декларацией о дружественных отношениях и стратегическом партнерстве, подписанной в 2013 году, и Совместным планом действий по партнерству в 2018 году. Две страны являются стратегическими партнерами, уважающими суверенитет и территориальную целостность друг друга", - подчеркивает сербское издание.

По мнению автора, Азербайджан все больше завоевывает позиции значимого глобального игрока: "Страна также занимает лидирующие позиции в области возобновляемых источников энергии, подписав с ЕС, Грузией, Венгрией и Румынией Меморандум о создании "Зеленого энергетического коридора", по которому в Европу будет поставляться возобновляемая электроэнергия из Каспийского моря по подводному кабелю, проложенному под Черным морем. Азербайджан подчеркивает свою приверженность крупнейшему солнечному проекту в Каспийском море и регионе, а также свой огромный потенциал в области морской ветроэнергетики, оцениваемый Всемирным банком примерно в 157 ГВт".

"В Азербайджане пройдут такие значимые глобальные мероприятия, как конференция COP29, направленная на поиск решений в борьбе с изменением климата, и 13-я сессия Всемирного форума городов, организованная ООН-Хабитат. Несомненно, Азербайджан с его опытом организации крупных мероприятий окажет большую помощь Сербии в подготовке к Всемирной выставке ЭКСПО 2027", - резюмирует автор статьи.