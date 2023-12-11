В учебном центре Отдельной общевойсковой армии прошло мероприятие по психологической помощи личному составу

В учебно-тренировочном центре Отдельной общевойсковой армии прошло мероприятие "Психология отношений и деятельности в воинском коллективе, социально-психологическая адаптация новобранцев к военной службе".

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"На мероприятии, организованном совместно Отдельной общевойсковой армией, Нахчыванской военной прокуратурой и Центром судебных экспертиз министерства юстиции Нахчыванской Автономной Республики, сначала была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов.

В своих выступлениях, Военный прокурор Нахчывана, подполковник юстиции Агиль Ахундов, заместитель командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Рагим Джафаров, начальник отдела психологической экспертизы Центра судебных экспертиз Валех Фараджов, старший эксперт отдела Фариз Сеййадов и директор Центра магистратуры и докторантуры Нахчыванского государственного университета Чапай Гулиев отметили, что сегодня в азербайджанской армии духовные ценности молодежи являются одним из важнейших вопросов, и популяризация военной службы как служения родине, государству, народу улучшает условия военной службы, обуславливает их деятельность, личность и социально-психологическую адаптацию.

Было отмечено, что социально-психологическая адаптация новобранцев к военной службе является одним из важных вопросов, так как новобранцы попадают из знакомой им психологической среды в другую, которую они совершенно не знают. Осуществление деятельности по психологической помощи личному составу в групповом и индивидуальном порядке, проведение просветительских бесед в направлении их воспитания в духе приверженности национально-нравственным ценностям, государственности и патриотизму, а также правильное применение офицерами и психологами, участвующими в процессе обучения и воспитания, методов и средств, относящихся к психологической работе, способствуют сохранению психологического здоровья новобранцев, их адаптации к службе, что является одним из основных факторов.

На мероприятии также были проведены обсуждения на темы "Уставные отношения между начальством и подчиненными","Правила воинской вежливости","Межличностные отношения в военном коллективе"", - говорится в сообщении ведомства.

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