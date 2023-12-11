В Азербайджане внесены изменения в "Порядок ведения воинского учета призывников и военнослужащих".

Как сообщает в понедельник Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, воинский учет военнослужащих, зачисленных в резерв Службы государственной безопасности или Службы внешней разведки Азербайджанской Республики, осуществляется этими органами в централизованном порядке.

Военнослужащие, уволенные в запас с действительной срочной военной службы в Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики, а также уволенные с действительной военной службы в Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики или Службе внешней разведки Азербайджанской Республики, не зачисленные в резерв данного органа или снятые с воинского учета, подлежат воинскому учету в местных главных управлениях, отделах и подразделениях Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС) по месту жительства или месту нахождения.

Соответствующие документы для постановки на воинский учет военнослужащих направляются Службой государственной безопасности или Службой внешней разведки Азербайджанской Республики в течение трех дней в местное Главное управление, управления, отделы и подразделения ГСМПВС по месту их жительства или местонахождению.

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