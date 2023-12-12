Сегодня - день памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева

Сегодня - день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, создателя современной азербайджанской государственности. Гейдар Алиев спас утопавшее в хаосе, разрухе и внутренних распрях молодое Азербайджанское государство, нашел выход из глубочайшего кризиса и заложил фундамент будущего, процветающего Азербайджана.

День памяти великого лидера Гейдара Алиева сегодня проходит в совершенно новой ситуации: Азербайджан полностью восстановил суверенитет над всеми территориями страны. Мечта общенационального лидера, высшая цель всей его деятельности, воплотилась в жизнь. Десятилетия назад Гейдар Алиев говорил: "Любой ценой, ценой жизни, крови, сил мы освободим наши оккупированные земли и обеспечим территориальную целостность Азербайджана. В этом могут быть уверены все". Сегодня эти его слова стали реальностью - карабахский конфликт канул в небытие, а флаг нашей страны, поднятый Президентом Ильхамом Алиевым, развевается над Ханкенди.

Возвращение в 1993 году Гейдара Алиева к власти по призыву народа стало спасением для страны. Великий дипломат и прозорливый политик, он сумел остановить войну, предотвратить гражданское противостояние и распад страны, измученной бездарным руководством и предательством. Следующим судьбоносным шагом стало подписание 20 сентября 1994 года "Контракта века". Этот успех, доставшийся Азербайджану нелегко, был достигнут благодаря тонкой дипломатии и твердости политической воли общенационального лидера. Нефтяная стратегия Гейдара Алиева стала основой, на которой окрепла нефтегазовая отрасль независимого Азербайджана, а вместе с ней - экономика всей страны. Были заложены инфраструктурные проекты, в страну пришли иностранные инвесторы. Кроме того, укрепились внешнеполитические позиции Азербайджана, страна начала обретать партнеров. Начался путь успехов, побед и развития.

В своей инаугурационной речи в 1998 году он говорил: "Мы хотим, чтобы в ХХI век Азербайджан вступил как мощное, независимое государство. Мы хотим создать более счастливую жизнь для будущих поколений... Азербайджан будет развиваться как свободная демократическая страна, и в том месте, где Европа сливается с Азией, сыграет свою историческую роль".

Сегодня Азербайджан - сильное, авторитетное, по-настоящему независимое государство. На фундаменте, заложенном великим лидером, Президент Ильхам Алиев написал беспрецедентную историю успеха Азербайджанского государства. Удалось победить бедность, выстроить впечатляющую экономику, профессиональную армию и сформировать прочный международный имидж Азербайджана как игрока, с которым нужно считаться. Мы, народ-победитель, живем в свободной, стабильной и процветающей стране.

И это - лучшая дань памяти Гейдару Алиеву.

Day.Az