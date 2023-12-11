Отчет комиссии США по международной религиозной свободе не отражает реалий Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Интервью с заместителем председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сиявуша Гейдарова в связи с отчетом Комиссии США по международной религиозной свободе по Азербайджану от 5 декабря 2023 года

- В отчете Международной комиссии США по международной религиозной свободе за 2023 год, как и прежде, вновь упоминалось, что за последние годы внесены изменения в закон Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания", что назначение религиозных деятелей включено в полномочия Государственного комитета, вновь были подняты вопросы относительно "ареста за религиозные убеждения", о том, что немусульманские религиозные общины якобы не могут пройти государственную регистрацию, а "Свидетелей Иеговы" призывают на военную службу, несмотря на то, что их вера этого не позволяет".

С чем связаны истинные причины искажения азербайджанских реалий в отчете?

- "Недостатки", о которых заявляется Комиссией США по международной религиозной свободе, не имеют ничего общего с реалиями в нашей стране. Прежде всего, позвольте отметить, что этот орган, который занимается мониторингом нарушений религиозных свобод на международном уровне и дает соответствующие рекомендации президенту, государственному секретарю и Конгрессу, был основан в 1998 году в США как независимая федеральная правительственная комиссия. То есть у нашей страны нет никаких обязательств отчитываться перед ним. Поэтому то, что будет отмечено, предназначено лишь для информирования общественности.

В отчете комиссии не исследованы некоторые моменты, и со ссылкой на традиционные и устаревшие источники даны неверные объяснения событиям. Это ставит под сомнение объективность отчета, который в целом совершенно не соответствует заявленным целям и задачам его составления. Например, внесение изменений в феврале 2022 года в статью 8 закона Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания" о том, что назначение религиозных деятелей в места поклонения, относящиеся к исламской религии, будет осуществляться госкомитетом, было преподнесено как "ограничение свободы вероисповедания" и "вмешательство государства в вопросы религии", хотя Управление мусульман Кавказа (УМК), являющееся центральной структурой исламских религиозных общин в нашей стране, выступило с заявлением в поддержку этого изменения. Также оно соответствует Конституции, так как, согласно закону Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания", религиозные деятели по-прежнему подчиняются УМК в вопросах религии. В то же время были упрощены процедуры государственной регистрации религиозных общин, внесения изменений в состав их учредителей. Мусульманским общинам больше не нужно для этого получать представление от своих религиозных центров.

В отчете утверждается, что якобы из-за ограничений и проблем с государственной регистрацией религиозных общин, в частности христианских религиозных общин, "мусульманская община в 2023 году была зарегистрирована, а христианские общины нет". Официально заявляю, что в течение этого года в госкомитет для регистрации обратились только мусульманские общины, из которых 2 (мусульманские) прошли регистрацию. Обвинять нас в применении ограничений или в дискриминации только из-за отсутствия обращений со стороны немусульманских общин, мягко говоря, нелогично. Общины с численностью членов менее 50 человек так же могут выполнять обязанности, вытекающие из их вероисповедания, однако эти объединения не будут иметь статуса религиозного образования и юридического лица. Кстати, подчеркну, что вызывает сожаление то, что вопрос о наличии 50 учредителей для регистрации общин регулярно преподносится как "ограничение прав и свобод в Азербайджане". Согласно отчету Офиса международной свободы вероисповедания Государственного департамента США, эта практика применяется во многих странах мира, включая Хорватию (500 человек), Румынию (300 человек), Сербию (100 человек), Грецию (300 человек), Боснию и Герцеговину (30 человек), а также Армению (200 человек), и раздувание этого вопроса лишь на примере Азербайджана мы расцениваем как дискриминацию.

В то же время христианским общинам, которые не могут выполнить требование закона касательно численности членов общин, было рекомендовано объединяться с зарегистрированными общинами своих единоверцев. Что касается привлечения лиц, связанных с религиозной общиной "Свидетели Иеговы" к военной службе, то в соответствии со статьей 76 Конституции Азербайджанской Республики, если несение действительной военной службы противоречит убеждениям граждан, то в установленных законом случаях допускается замена несения действительной военной службы на альтернативную службу. Однако, учитывая попытки некоторых лиц злоупотребить этим, а также геополитическую ситуацию, формирование рядового состава Вооруженных сил Азербайджана из срочников, то принятие соответствующего закона об альтернативной службе пока не считается целесообразным. В соответствии со статьей 321 УК предусмотрена ответственность за уклонение от военной службы без законного основания, то есть за уклонение от очередного призыва или призыва по мобилизации.

Хочу отметить, что упомянутый в отчете и связанный с религиозной общиной "Свидетели Иеговы" Сеймур Мамедов, арестованный Геранбойским районным судом в сентябре 2022 года, по решению Апелляционного суда Гянджи был освобожден в зале суда. Он был условно осужден с испытательным сроком на 1 год. Тем самым был создан новый прецедент в области права. В то же время этот факт показывает, что в отношении какой-либо общины применяется требование законодательства, а не систематическая политика. Между Государственным комитетом по работе с религиозными структурами и бакинской религиозной общиной "Свидетели Иеговы" регулярно проводятся дискуссии о деятельности общины. Эти контакты приветствуются как общиной, так и ее внешними центрами. В связи с этим Европейская ассоциация "Свидетелей Иеговы" неоднократно направляла в госкомитет благодарственные письма. Члены бакинской религиозной общины "Свидетели Иеговы", наряду с местом регистрации, свободно и беспрепятственно проводят свои религиозные собрания в двух дополнительных молитвенных домах в Баку, а также по ряду адресов по всей стране. Также отсутствуют ограничения на ввоз и использование религиозной литературы, связанной с религиозными устоями общины. Отмечу, что распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева из средств, выделенных Фонду пропаганды духовных ценностей, подведомственному госкомитету, в 2023 году, как и в предыдущие четыре года, данной общине была оказана соответствующая финансовая помощь.

- Одним из моментов, затронутых в отчете, является вопрос, связанный с лицами, которые считаются членами движения "Мусульманское единство", и они называются "религиозными активистами" и "узниками совести". В чем причина такого подхода?

- В последнее время усилилась тенденция к выдвижению на первый план религиозных убеждений лиц, арестованных в Азербайджане по различным обвинениям, и созданию тем самым впечатления "противостояния религии и политики" в обществе. Уже стало своего рода правилом, что определенные силы в этом случае пытаются завуалировать свою деятельность, распространяя информацию о религиозных убеждениях этих лиц, при том, что нет никакой информации об их активной религиозной деятельности до ареста. Хочу подчеркнуть, что провокационные силы, используя религию в политических целях, пытаются оказать давление на Азербайджан, выставить "страдальцами" и "героями" арестованных лиц, разжечь религиозный и политический конфликт в нашем обществе, называя их "религиозными активистами", "узниками совести" и т.д. Правда в том, что, согласно Конституции Азербайджанской Республики, религиозная принадлежность никого не освобождает от ответственности, и в то же время никто не арестовывается за религиозные убеждения. Религия не является средством угрозы, радикальные и экстремистские круги, прикрывающиеся религией, должны быть разоблачены. Превентивная и профессиональная деятельность правоохранительных органов в указанном направлении в нашей стране может считаться похвальной.

- В докладе выражена обеспокоенность "состоянием армянских памятников" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана...

- Пользуясь случаем, госкомитет призывает членов Комиссии, говоря о наших территориях, не допускать использования несуществующих названий, подобного политически предвзятого подхода, носящего манипулятивный характер. Так, в Азербайджане нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". Есть Карабахская и Восточно-Зангезурская экономические зоны.

Что касается памятников, мы не сталкивались с какой-либо информацией данной организации об историко-культурных и религиозных памятниках, находящихся на наших территориях, в период, когда они были под армянской оккупацией, хотя азербайджанское государство всегда обращалось к мировой общественности с призывами о том, что историко-культурные и религиозные памятники азербайджанского народа на оккупированных территориях подвергаются актам вандализма со стороны армянских вооруженных формирований. Были представлены доказательства того, что наши мечети превращены в хлев для животных, приведены в негодность, что они арменизировались под видом проведения ремонтных работ, а также арменизировались памятники Кавказской Албании, древнего азербайджанского государства, были совершены оскорбительные действия на мусульманских кладбищах и прочее. Как известно, после 44-дневной войны 2020 года ситуация полностью изменилась. С освобождением от оккупации ситуация с состоянием памятников на этих территориях, в том числе религиозных храмов, тот факт, что они были превращены в руины, подтвердились. Достаточно сказать, что из 67 мечетей уцелели только две. Остальные были полностью разрушены армянскими вооруженными формированиями. Но мы еще не наблюдали намерения мирового сообщества объективно расследовать это.

Хотя в отчете упоминается, что по итогам миссии Организации Объединенных Наций в Карабахе, завершившейся в октябре 2023 года, не зафиксировано ущерба культурным и религиозным объектам, вызывает удивление ссылка на претензии каких-то неизвестных правозащитных организаций и такой скептический подход к отчету авторитетной международной организации.

- Что лежит в корне этого отношения к Азербайджану?

- В корне этой позиции против Азербайджана лежат главным образом политические интересы гегемонистских сил. Некоторые из них под видом защитников прав и свобод человека, а некоторые под видом защитников религии заинтересованы во вмешательстве во внутренние дела других стран. А в случае с нашей страной это и то, и другое. В действительности они пытаются обеспечить свои собственные интересы. Считаю, что вмешательство во внутренние дела других стран недопустимо.

В то же время в антиазербайджанских кампаниях активно участвует армянское лобби. Привлечение в состав комиссии сотрудника армянской национальности еще раз доказывает сущность ее деятельности.

Хотелось бы привлечь внимание и к другому моменту. По данным правозащитников из США, в последние годы рост антиисламских настроений в их стране достиг 28%, то есть тревожного уровня. Поэтому мы рекомендуем комиссии уделять больше времени проблемам, возникающим в их собственной стране.

- Какова реальная религиозная ситуация в Азербайджане? Как защищается свобода вероисповедания?

- Азербайджан находится в достаточно чувствительном регионе. С периода восстановления независимости зарубежные религиозные круги были заинтересованы в распространении в нашей стране радикальных и экстремистских идей и создании групп, которые являются носителями их идей.

Основной задачей, стоящей сегодня перед азербайджанским государством, в том числе перед госкомитетом, является обеспечение свободы вероисповедания на основе принципа верховенства права. Важным вопросом в этом плане является предотвращение угроз, направленных на защиту прав и свобод людей в религиозной сфере, а также общественной и государственной безопасности. В нашей стране насчитывается 995 официально зарегистрированных религиозных организаций (из них 958 исламских и 37 неисламских, в том числе христианских - 26, иудейских - 8, кришнаитских -1, бахаи - 2), созданы все условия для функционирования 2258 мечетей, 16 церквей и 7 синагог.

Хочу отметить, что в Азербайджане ежегодно происходят новшества в религиозной сфере, в обеспечении свободы вероисповедания. Законодательная база постоянно совершенствуется, проводятся реформы и поддерживается деятельность религиозных общин. Как известно, ежегодно Президентом Ильхамом Алиевым выделяется финансовая помощь религиозным конфессиям в стране, что распространяется на все религиозные общины, в том числе и немусульманские. Фондом Гейдара Алиева восстанавливаются историко-культурные памятники, строятся новые места поклонения.

Когда Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева совершают поездки в регионы страны, они посещают религиозные места поклонения, расположенные там, беседуют с верующими, выслушивают их.

В то же время глава государства взял под особый контроль религиозные памятники на освобожденных от армянской оккупации территориях. Даны указания по восстановлению всех без исключения религиозных мест поклонения, расположенных на этих территориях. В Шуше восстановлены разрушенные мечети, церкви. Назначен имам восстановленной и отремонтированной в городе Шуша мечети Юхары Говхар Ага.

Также отмечу, что уже несколько лет как государство оказывает материальную помощь религиозным деятелям. Финансируются их социальные проекты, совместно с ними организуются конференции на темы толерантности, сосуществования, и другие мероприятия. В текущем году Библейским обществом и другими неисламскими религиозными общинами, с участием представителей религиозных конфессий, действующих в Азербайджане, были организованы поездки в Губинский, Исмаиллинский, Кяльбаджарский и др. районы. Подобные поездки укрепляют дружеские и доброжелательные отношения между общинами.

Проводится важная работа по развитию и распространению в мире традиций мультикультурализма и толерантности Азербайджана. Напомним, что с этой целью госкомитетом только за прошлый год были организованы конференции - в Вашингтоне на тему "Межрелигиозная гармония во имя глобального мира и безопасности" и в Брюсселе - "Содействие межрелигиозному и межкультурному диалогу во имя более безопасного мира". Осуществляются меры по расширению возможностей сотрудничества с международными институтами, в том числе с вышеупомянутой организацией США, проводятся встречи и обмен мнениями с их руководителями и специалистами на различных уровнях.

Пользуясь случаем, еще раз призываем авторов этого отчета к объективности и недопущению предвзятости, а также заявляем, что мы всегда открыты для дискуссий.

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