Грезите дальше, Карабах не ваш

Автор: Байрам Эльшадов

Судя по анализу информационного пространства Армении, в политических кругах страны существует опреденный раскол. И раскол этот связан со взглядами на Карабах. Еще недавно премьер-министр Никол Пашинян отправлял потенциальным реваншистам четкий сигнал о том, что правительство не будет участвовать в их ошибочной политике.

Но не успел Пашинян признать ошибки прошлого, как сразу в Армении стала распространяться риторика определенных кругов о возвращении Карабаха. В качестве этих дестабилизирующих элементов выступили "бывшие депутаты" незаконного образования. В их заявлении говорилось много о самоопределении, о каких-то демократических принципах, на которах было построено бандформирование, которое считало себя страной.

Совсем нет желания возвращаться в историю и вновь объяснять причины, по которым армянские надежды разбились об суровую реальность. Скажем лишь то, что если эти депутаты такие смелые, почему они не участвовали в войне? И почему решили убежать, поджав хвост?

А сегодня, сидя в тепле своих домов в Ереване, они готовы вновь отправлять своих врагов на проигрышную войну ради одной цели - надежды на возвращение себе статуса высокопоставленных лиц. Только вот кто пойдет вслед за этой кучкой отбросов и политических мечтателей.

И вся эта история показывает, что в Армении до сих пор существуют силы, которые не против дальнейшей дестабилизации региона. И они будут использовать различные методы и нарративы для поляризации общественного мнения, что будет весьма опасным для Армении, так как это может привести к расколу в обществе и вероятности противостояния в стране.