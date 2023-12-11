Провокационные силы пытаются спровоцировать религиозный и политический конфликт в азербайджанском обществе

В последнее время усилилась тенденция к выдвижению на первый план религиозных убеждений лиц, арестованных в Азербайджане по различным обвинениям, и созданию тем самым впечатления "противостояния религии и политики" в обществе.

Об этом в понедельник сказал заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров в интервью Trend в связи с отчетом Комиссии США по международной религиозной свободе по Азербайджану от 5 декабря 2023 года, передает Day.Az.

"Уже стало своего рода правилом, что определенные силы в этом случае пытаются завуалировать свою деятельность, распространяя информацию о религиозных убеждениях этих лиц, при том, что нет никакой информации об их активной религиозной деятельности до ареста. Хочу подчеркнуть, что провокационные силы, используя религию в политических целях, пытаются оказать давление на Азербайджан, выставить "страдальцами" и "героями" арестованных лиц, разжечь религиозный и политический конфликт в нашем обществе, называя их "религиозными активистами", "узниками совести" и т.д.", - отметил он.

По словам С.Гейдарова, правда в том, что, согласно Конституции Азербайджанской Республики, религиозная принадлежность никого не освобождает от ответственности, и в то же время никто не арестовывается за религиозные убеждения.

"Религия не является средством угрозы, радикальные и экстремистские круги, прикрывающиеся религией, должны быть разоблачены. Превентивная и профессиональная деятельность правоохранительных органов в указанном направлении в нашей стране может считаться похвальной", - добавил С.Гейдаров.

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