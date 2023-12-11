В течение 2023 года в комитет для регистрации обращались только мусульманские общины

В отчете Комиссии США по международной религиозной свободе утверждается, что якобы из-за ограничений и проблем с государственной регистрацией религиозных общин, в частности христианских религиозных общин, "мусульманская община в 2023 году была зарегистрирована, а христианские общины нет". Официально заявляю, что в течение этого года в госкомитет для регистрации обратились только мусульманские общины, из которых две прошли регистрацию.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров в интервью Trend в связи с отчетом Комиссии США по международной религиозной свободе по Азербайджану от 5 декабря 2023 года.

По его словам, обвинять Азербайджан в применении ограничений или в дискриминации только из-за отсутствия обращений со стороны немусульманских общин, мягко говоря, нелогично.

"Общины, состоящие из менее чем 50 человек так же могут выполнять обязанности, вытекающие из их вероисповедания, однако эти объединения не будут иметь статуса религиозного образования и юридического лица. Кстати, подчеркну, что вызывает сожаление то, что вопрос о наличии 50 учредителей для регистрации общин регулярно преподносится как "ограничение прав и свобод в Азербайджане". Согласно отчету Офиса международной свободы вероисповедания Государственного департамента США, эта практика применяется во многих странах мира, включая Хорватию (500 человек), Румынию (300 человек), Сербию (100 человек), Грецию (300 человек), Боснию и Герцеговину (30 человек), а также Армению (200 человек), и раздувание этого вопроса лишь на примере Азербайджана мы расцениваем как дискриминацию.

В то же время христианским общинам, которые не могут выполнить требование закона касательно количества членов общин, было рекомендовано объединяться с зарегистрированными общинами своих единоверцев", - добавил С.Гейдаров.

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