https://news.day.az/politics/1621160.html Сколько мин было обнаружено на освобожденных территориях?
Сколько мин было обнаружено на освобожденных территориях?
Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало еженедельный отчет об операциях по гуманитарному разминированию, проводимых на территориях, освобожденных от армянской оккупации.
Как передает в понедельник Day.Az, в ходе операций по разминированию, проведенных с 4 по 10 декабря в Тертере, Ходжавенде, Шуше, Агдаме, Физули, Джебраиле, Лачине, Губадлы и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 84 противотанковых мины, а также 340 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория в 533 гектара.
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