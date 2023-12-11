Сколько мин было обнаружено на освобожденных территориях?

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало еженедельный отчет об операциях по гуманитарному разминированию, проводимых на территориях, освобожденных от армянской оккупации.

Как передает в понедельник Day.Az, в ходе операций по разминированию, проведенных с 4 по 10 декабря в Тертере, Ходжавенде, Шуше, Агдаме, Физули, Джебраиле, Лачине, Губадлы и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 84 противотанковых мины, а также 340 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория в 533 гектара.

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