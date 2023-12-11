Байрамов обсудил с представителем ЕС нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Брюсселе с главным советником президента Совета Европейского союза по внешней политике Симоном Морду в рамках программы "Восточного партнерства" ЕС.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сообщается на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети Facebook.

Было отмечено, что на встрече обсуждалось взаимное сотрудничество сторон. Кроме того, были обсуждены вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, что 10 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершил визит в Бельгию для участия во встрече министров иностранных дел стран-членов "Восточного партнерства".

В ходе визита запланированы выступление министра на мероприятии в Брюсселе и проведение двусторонних встреч.